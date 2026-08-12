Три города Ставрополья получат федеральные средства на благоустройство

Ессентуки, Невинномысск и Зеленокумск стали победителями всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

В Ессентуках обновят территорию на улице Семашко: там появятся пешеходная зона, места для отдыха, озеленение и парковка. В Невинномысске благоустроят набережную Кубани, где предусмотрены событийные площадки, амфитеатр, променад, спортивная и детская зоны.

В Зеленокумске реализуют проект «Река Кума — зеленые берега». Он предусматривает создание прогулочной, рекреационной и мемориальной зон, а также событийной площади со сценой.

Итоги XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале MAX.

Валерий Климов