В Новороссийске из-за атаки БПЛА поврежден водопровод

В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске поврежден водопровод диаметром 700 мм. Подача воды от ТГВ остановлена, ведутся аварийные работы, сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Рафаэля Беглярова

По данным заместителя главы муниципалитета, атака произошла в 03:30 мск. Обе трубы выведены из строя.

Специалисты уже на месте, ведут демонтажные работы. Восстановление одной трубы планируется завершить к 12:00 мск. Для восстановления второй потребуется замена четырех метров водовода, ориентировочный срок — 20:00 мск.

Вечерняя подача воды будет осуществляться с 18:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка.

Известно, что в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина.

Алина Зорина