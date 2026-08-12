Тела восьми граждан Узбекистана, погибших в Нижнекамске, доставили на родину

Тела восьми граждан Узбекистана, погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск, доставлены на родину. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе агентства миграции при кабинете министров Узбекистана.

Тела доставили 12 августа специальным бортом министерства обороны Узбекистана за счет государственных средств. Расходы на погребальные мероприятия в республике также покроет государство.

При атаке беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 13 человек, включая ребенка. По данным МИД России, среди погибших восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, около 20 иностранцев ранены. За медицинской помощью обратились 78 человек, 25 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Анар Зейналов