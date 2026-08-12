ФКУ «Кавказ» объявило конкурс на ремонт трех участков дорог за 340 млн рублей

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ» Росавтодора объявило открытый конкурс на устройство слоёв износа на трёх участках федеральных трасс Р-215 и Р-216 в Астраханской области с начальной ценой контракта 340,3 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «Госзакупки».

Работы предусмотрены на следующих участках: автодорога Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала на км 26000 — км 27154 и на км 75000 — км 81000, а также автодорога Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь на км 30000 — км 42000.

Финансирование осуществляется из федерального бюджета: в 2027 году — 171,5 млн рублей, в 2028 году — 168,7 млн рублей.

Заявки принимаются с 11 августа 2026 года по 1 сентября 2026 года (до 11:00 по московскому времени). Итоги конкурса планируется подвести 4 сентября 2026 года. Срок исполнения контракта — до 7 ноября 2028 года.

Конкурс проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Тат Гаспарян