В Новороссийске вновь объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске вновь объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Анапы. Жителей и гостей города просят следовать мерам безопасности.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка.

Известно, что в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина.

Алина Зорина