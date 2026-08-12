В Татарстане 58 работников сферы образования привлекли к ответственности с начала года

По итогам первого полугодия 2026 года в Татарстане к дисциплинарной ответственности привлекли 58 работников образовательных организаций, еще трое были уволены. Об этом сообщила пресс-служба департамента надзора и контроля в сфере образования республики.

Всего за полгода в департамент поступило 1064 обращения граждан, из них 41 касалось вопросов проявления коррупции в образовательных учреждениях. Проверки проводились в рамках борьбы с коррупцией в образовательной сфере.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают пресекать правонарушения, оперативно реагировать на обращения граждан и принимать меры по профилактике нарушений.

Анар Зейналов