В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация города. Ранее, в ночь на 12 августа, угрозы объявляли в Новороссийске и Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям и гостям города рекомендовано соблюдать правила безопасности. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая), не пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей.

Если сигнал застал на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на подземной парковке. Прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или остановочных павильонах опасно.

Водителям рекомендуется остановиться, покинуть автомобиль и укрыться за крепким сооружением либо лечь на землю, отползти к укрытию.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО, а также действий специальных и оперативных служб. Противник может использовать эту информацию для корректировки.

Рекомендовано сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями только в официальных источниках. Единый телефон экстренных служб — 112.

Алина Зорина