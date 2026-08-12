В Сочи пройдут учебные стрельбы

Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб. О запланированном мероприятии сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Учебные стрельбы запланированы на период с 09:30 до 23:00 в акватории морского порта Сочи. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— отметили в администрации.

Учебные стрельбы на территории города-курорта проходят регулярно. Ранее их проводили 11 августа с 09:00 до 13:15, в 17:35 и с 20:00 до 23:05 в акватории морского порта Сочи, а также с 17:00 до 20:30 в районе села Пластунка.

Алина Зорина