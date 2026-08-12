Российские авиакомпании планируют перевозить паломников из Казани в Саудовскую Аравию

Российские авиакомпании заинтересованы в организации перевозок паломников по программе «Хадж» в Саудовскую Аравию в 2027 году. В частности, речь идет о полетах из Казани, Махачкалы и Грозного в Джидду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Также рассматривается возможность выполнения авиаперевозок паломников из аэропортов Минеральных Вод, Нальчика и Уфы.

В 2026 году в хадж из Татарстана в Мекку отправились 1,8 тыс. человек.

Анар Зейналов