В Рыбинске отремонтировали колесо обозрения

В Рыбинске Ярославской области отремонтировали сломавшееся 28 июля колесо обозрения. Об этом администрация аттракциона «Небо Рыбинска» сообщила на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

«Причиной недавней остановки колеса обозрения стал выход из строя частотного преобразователя. Неисправный частотный преобразователь был заменен на новый. Кроме того, мы приобрели еще два новых частотных преобразователя в резерв»,— говорится в сообщении.

Во время аварийной остановки колеса снять пассажиров смогли сотрудники МЧС, так как режим ручной прокрутки не был предусмотрен конструкцией. Теперь такая возможность появилась.

«Мы связались с производителем колеса обозрения и совместно с ним согласовали внесение изменений в конструкцию аттракциона. Цель этих изменений — обеспечить возможность ручной прокрутки колеса в случае необходимости экстренной эвакуации пассажиров. Изменения внесены»,— сообщили в администрации аттракциона.

Как сообщили в инспекции административно-технического и жилищного надзора региона, после осмотра аттракциона и его пробного пуска возобновлена государственная регистрация. Колесо обозрения допущено к последующей эксплуатации. «Ъ-Ярославль» сообщал, что после аварийной остановки на колесе обозрения застряли пять человек, в том числе двое детей. Никто не пострадал.

Антон Голицын