Житель Крыма погиб при атаке БПЛА ночью

Житель Республики Крым погиб из-за массированной атаки беспилотников на регион прошедшей ночью. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, трагедия произошла в поселке Новоселовское Раздольненского района.

«Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей»,— заявил глава Республики Крым.

Сергей Аксенов призвал гостей и жителей региона сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Согласно информации Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи над территориями Республики Крым, Краснодарского края и других регионов страны ликвидировали 502 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Кроме того, по данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб местный житель. Пострадали восемь человек в Новороссийске, два — в Анапе и два — в Геленджике. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Алина Зорина