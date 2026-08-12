Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 5,7%

Оборот розничной торговли в Ростовской области в январе—июне 2026 года составил 1,0555 трлн рублей, увеличившись на 5,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об отдельных социально-экономических показателях региона за 6 месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В июне оборот розничной торговли составил 184,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 4,9% больше, чем в июне 2025 года. На продовольственные товары в январе—июне пришлось 520,1 млрд рублей оборота, на непродовольственные — 535,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах оборот по продовольственным товарам вырос на 5,1%, по непродовольственным — на 6,3%.

Динамика торговли ускорялась в течение года. По итогам января—апреля оборот в сопоставимых ценах был выше прошлогоднего на 3,5%, а за пять месяцев — уже на 4,5%. За январь—май населению было продано товаров на 867,6 млрд рублей.

Основной объем розничного оборота формируют организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков. В январе—мае на них приходилось 94,1% оборота, а продажи в сопоставимых ценах выросли на 4,8%. На рынки и ярмарки пришлось 5,9% оборота. Крупные и средние организации сформировали 52,6% оборота, субъекты малого предпринимательства — 41%.

При этом непродовольственная розница росла быстрее продовольственной. За пять месяцев продажи продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, увеличились в сопоставимых ценах на 1,6%, до 441,6 млрд рублей. Непродовольственных товаров было продано на 425,9 млрд рублей, что на 7,8% больше показателя годом ранее.

Оборот общественного питания в январе—июне составил 50,5 млрд рублей, увеличившись на 2,9% в сопоставимых ценах. Объем платных услуг населению достиг 268,2 млрд рублей, что на 3,5% больше показателя годом ранее.

Одновременно в регионе продолжает быстро расти интернет-торговля. По данным Ростовстата, которые приводил департамент потребительского рынка Ростовской области, в 2025 году оборот розничной торговли товарами, проданными через интернет, достиг 226,3 млрд рублей и увеличился на 32% в сопоставимых ценах.

Среди факторов, влияющих на развитие розничной торговли, власти региона называют высокую конкуренцию и доминирование сетевых ритейлеров, рост цен и снижение рентабельности, логистические сложности, а также развитие онлайн-торговли. Эти направления обозначены в плане мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ростовской области на 2026–2030 годы.

Индекс потребительских цен в Ростовской области в январе—июне составил 105,6% к январю—июню 2025 года. В июне цены выросли на 3,8% к декабрю прошлого года и на 5,9% в годовом выражении.

Валерий Климов