На Кубани сократился рынок АЗС

В Краснодарском крае, по данным на 1 июля 2026 года, работает 274 компании, специализирующиеся на розничной торговле топливом. С начала года их количество сократилось на 5,2%. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Согласно исследованию, по количеству участников рынка АЗС Кубань вошла в топ-10 регионов России. Краснодарский край занял 8-е место, уступив Дагестану (531), Москве (327), Московской (315), Самарской (314), Челябинской (312), Ростовской (302) областям и Красноярскому краю (275).

Аналитики «Контур.Фокус» уточнили, что в выборку попали ИП и юрлица, ведущие деятельность по ОКВЭД 47.30 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» и дополнительным. Количество организаций не равно количеству заправочных станций — например, одна компания может владеть несколькими АЗС.

«В целом по России в первом полугодии 2026 года количество организаций на рынке АЗС сократилось на 162 (–1,7%). Действует 9186 организаций против 9376 годом ранее. Количество ликвидаций бизнеса заметно превысило число регистраций — 628 и 404 соответственно. Годом ранее ситуация была противоположной: общее количество организаций за полугодие выросло, а регистраций было больше, чем ликвидаций,— 595 и 530 соответственно»,— рассказали эксперты «Контур.Фокус».

Отдельно аналитики проекта изучили динамику организаций оптовой торговли топливом и агентов-оптовиков, которые зарабатывают на комиссиях. По количеству таких компаний Краснодарский край занял четвертое место среди субъектов России, уступив Москве (2976), Санкт-Петербургу (993) и Московской области (860). На Кубани действует 770 таких организаций, что на 1,5% меньше, чем по данным на 1 января 2026 года. В целом по России количество игроков рынка оптовой торговли топливом сократилось с начала года на 2,3% — до 20 792 организаций..

Как писали 11 августа «Ъ-Новороссийск» и «Ъ-Сочи», в Новороссийске снова обострился дефицит бензина. В Сочи на части АЗС ограничили продажу бензина из-за сбоев поставок.

Маргарита Синкевич