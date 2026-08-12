На Кубани с начала года установлено 20 базовых станций российского производства

С начала 2026 года на территории Краснодарского края было установлено 20 базовых станций российского производства «Иртея». Об этом сообщила пресс-служба МТС по региону. До конца года компания планирует установить более 100 отечественных базовых станций в рамках реализации проекта по строительству сети с помощью оборудования отечественного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

На сегодня новые базовые станции запущены в 17 районах Краснодарского края и Адыгеи. Строительство российских объектов связи сосредоточено на сельских, а также на удаленных территориях региона. В первую очередь базовыми станциями российского производства оборудуются малые населенные пункты. Почти половина установлена в поселках с населением до одной или двух тысяч человек. Самый небольшой населенный пункт региона, обеспеченный связью на отечественном оборудовании,— поселок Десятихатка Кавказского района, где проживают 215 человек.

«Мы поэтапно движемся к замещению импортного оборудования отечественным. Сейчас мы тестируем базовые станции в менее нагруженных местах. В планах у нас постепенное внедрение в сеть российских базовых станций в крупных городах Кубани»,— отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Сергей Емельянов