Ростовстат зафиксировал спад промышленности на Дону за первые 6 месяцев года

Промышленное производство в Ростовской области в январе—июне 2026 года снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об отдельных социально-экономических показателях региона за 6 месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Индекс промышленного производства за январь—июнь 2026 года составил 99% к соответствующему периоду 2025 года. Годом ранее за январь—июнь индекс составлял 100,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Индекс промышленного производства рассчитывается по четырем видам деятельности: добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

В целом за январь—июнь 2026 года объем продукции сельского хозяйства в области составил 123,6 млрд рублей, или 83,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. За год производство мяса скота и птицы в живом весе сократилось на 18%, до 153,5 тыс. тонн, молока — на 25,9%, до 360,7 тыс. тонн. Производство яиц, напротив, выросло на 3,3%, до 702,3 млн штук.

На этом фоне оборот розничной торговли за январь—июнь 2026 года достиг 1,0555 трлн рублей и составил 105,7% к уровню аналогичного периода 2025 года. Оборот общественного питания вырос до 50,5 млрд рублей, или на 2,9% в сопоставимых показателях, объем платных услуг населению — до 268,2 млрд рублей, или на 3,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь—май 2026 года составила 75,1 тыс. рублей и выросла на 14% год к году. Среднесписочная численность работников за тот же период составила 1,0223 млн человек, или 99,6% от показателя января—мая 2025 года.

Сальдированный финансовый результат организаций за январь—май 2026 года составил 42,34 млрд рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года.

Индекс потребительских цен в январе—июне 2026 года составил 105,6% к январю—июню 2025 года. В июне цены выросли на 3,8% к декабрю предыдущего года и на 5,9% в годовом выражении.

Валерий Климов