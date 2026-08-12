Жители столиц регионов УрФО могут ездить на «Финистах» со скидкой до конца лета
До 31 августа пассажиры скорых дневных поездов «Финист», курсирующих на Свердловской железной дороге (СвЖД), смогут со скидкой ездить из трех столиц регионов Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермь и обратно, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
С июля в «Финистах» действуют специальные тарифы на проезд — акцию было решено продлить до конца лета. Пассажиры могут купить билеты на следующие поезда:
- №810 Екатеринбург — Тюмень;
- №809 Тюмень — Екатеринбург;
- №803 Екатеринбург — Пермь;
- №802 Пермь — Екатеринбург;
- №850 Екатеринбург — Курган;
- №849 Курган — Екатеринбург.
Поезд №803/802 отправляется из уральской столицы вечером, из Перми рано утром. Поезд №809/810 отправляется из Екатеринбурга рано утром, из Тюмени вечером. Поезд №850/849 отправляется из Екатеринбурга вечером, из Кургана утром.