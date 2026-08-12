Сельхозпроизводство в Ростовской области уменьшилось на 16%

Объем продукции сельского хозяйства в Ростовской области в январе—июне 2026 года составил 123,6 млрд рублей — на 17,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс сельхозпроизводства составил 83,9% к уровню первого полугодия 2025 года. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об отдельных социально-экономических показателях региона за 6 месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь—июнь 2025 года объем сельхозпроизводства составлял 149,8 млрд рублей. Наиболее заметное снижение в первом полугодии пришлось на животноводство. Производство молока сократилось с 486,5 тыс. до 360,7 тыс. тонн, или на 25,9%. Выпуск мяса скота и птицы в живом весе уменьшился на 18% — до 153,5 тыс. тонн. Производство яиц при этом выросло на 3,3%, до 702,3 млн штук.

Проблемы донского АПК начались еще в прошлом году. Погодные аномалии — возвратные заморозки и летняя засуха — привели к сокращению урожая и ухудшению кормовой базы. По итогам 2025 года сбор зерновых и зернобобовых в регионе снизился на 22%, до 9 млн тонн, подсолнечника — на 35%, до 1 млн тонн. В животноводстве объемы производства в целом сократились на 20%: производство мяса уменьшилось на 5%, молока — на 13%.

В 2026 году к последствиям погодных аномалий добавились рост стоимости ресурсов и высокая стоимость заемного финансирования. На круглом столе «Ъ-Ростов» по перспективам агробизнеса участники отмечали удорожание ГСМ, семян и удобрений, а также снижение рентабельности хозяйств. По оценке председателя комитета АПК Ростовского областного отделения «Опоры России» Михаила Марышева, в последние годы рентабельность агробизнеса снизилась с 40–60% до 10–15%. Высокая ключевая ставка, в свою очередь, сдерживает инвестиции в расширение производства и обновление сельхозтехники.

На начало 2026 года в хозяйствах всех категорий Ростовской области насчитывалось 459,8 тыс. голов крупного рогатого скота — на 23% меньше, чем годом ранее. Численность коров сократилась на 22%, до 226,3 тыс. голов, овец и коз — на 35%, до 486,4 тыс. голов. Поголовье свиней практически не изменилось и составило 298 тыс. голов.

При этом сельское хозяйство остается одним из значимых секторов экономики региона. По данным Ростовстата, АПК формирует около 16% валового регионального продукта, в отрасли занято около 16% жителей области, работающих в экономике. На агропромышленный комплекс приходится около 14% объема инвестиций крупных и средних предприятий региона.

В 2025 году на развитие АПК и сельских территорий в Ростовской области было направлено более 8 млрд рублей, непосредственно на сельхозпроизводство — 3,5 млрд рублей. В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса регион планирует направить 4,4 млрд рублей. В числе основных направлений — производство зерна, страхование в растениеводстве, животноводство, мелиорация, закладка многолетних насаждений и приобретение сельхозтехники.

Валерий Климов