За первые полгода производство мяса в Ростовской области упало на 18%

Производство мяса скота и птицы в живом весе в Ростовской области в первом полугодии 2026 года снизилось на 18% и составило 153,5 тыс. тонн. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об отдельных социально-экономических показателях региона за 6 месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В январе—июне прошлого года хозяйства всех категорий произвели 187,1 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Таким образом, нынешний показатель составил 82% от прошлогоднего.

Снижение производства мяса фиксировалось и в начале года. По итогам первого квартала выпуск сократился на 20,7% год к году. В региональных органах власти спад связывали с последствиями чрезвычайной ситуации природно-климатического характера: из-за сокращения кормовой базы уменьшилось поголовье скота, а ситуацию дополнительно осложнила неблагоприятная эпизоотическая обстановка.

Проблемы с поголовьем сформировались еще в прошлом году. По данным Ростовстата, на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий региона насчитывалось 459,8 тыс. голов крупного рогатого скота — на 23% меньше, чем годом ранее. Численность коров сократилась на 22%, до 226,3 тыс. голов. Поголовье овец и коз уменьшилось на 35%, до 486,4 тыс. голов. При этом численность свиней практически не изменилась и составила 298 тыс. голов.

На последствиях погодных аномалий для животноводства «Коммерсантъ» подробно останавливался в марте. На круглом столе «Ъ-Ростов» по перспективам агробизнеса отмечалось, что погодные аномалии 2025 года привели к ухудшению ситуации в животноводстве, развитие которого зависит от качества кормовой базы. Среди факторов, осложняющих положение аграриев, также назывались рост издержек и высокая стоимость заемных средств.

При этом, по мнению участников круглого стола, сокращение поголовья имеет несколько причин. В частности, на ситуацию в овцеводстве повлияло падение спроса на шерсть. Обсуждалась переориентация хозяйств на производство мяса.

В целом животноводство остается одной из наиболее проблемных частей регионального АПК. За январь—июнь 2026 года производство сельхозпродукции в Ростовской области составило 123,6 млрд рублей против 149,8 млрд рублей годом ранее. Индекс физического объема сельхозпроизводства составил 83,9% к уровню первого полугодия 2025 года.

На этом фоне производство молока за шесть месяцев также существенно сократилось — до 360,7 тыс. тонн против 486,5 тыс. тонн годом ранее, или на 25,9%. Выпуск яиц, напротив, вырос на 3,3%, до 702,3 млн штук.

При этом предприятия Дона продолжают поставлять мясо за пределы области. В январе 2026 года «Ъ» сообщал, что экспорт мясной продукции из Ростовской области по итогам 2025 года вырос на 43% год к году. В начале 2026 года регион также продолжал отправлять мясо и субпродукты птицы в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Валерий Климов