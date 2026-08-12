Ребенок погиб из-за ночной атаки ВСУ на Кубань

В Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, Краснодарский край в течение ночи отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.

Глава региона выразил соболезнования родителям погибшего мальчика в Новороссийске и поручил главе города Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь родным. В результате атаки БПЛА в городе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Их госпитализировали. При необходимости людей перевезут в краевые медучреждения.

По данным на утро 12 августа, в Краснодарском крае обломки беспилотных летательных аппаратов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы, вскоре приступят к оценке последствий атаки БПЛА.

На территории Краснодарского края развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек.

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотников упали во дворе частного дома, пострадал один человек. Врачам не удалось его спасти.

На территории Анапы фрагменты БПЛА повредили жилой дом, в результате чего также пострадали два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

Алина Зорина