В Новосибирске подготовка школ к учебному году обошлась почти в 727 млн рублей

Приемка школ Новосибирска к новому учебному году завершится 14 августа. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным главы города Максима Кудрявцева, в этом году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрено 726,6 млн руб. Из этой суммы 599,1 млн руб. приходятся на муниципальный бюджет, 114,9 млн руб. — на региональный и 12,6 млн руб. — на федеральный.

В настоящее время идет капремонт двух школ Новосибирска. Работы в школе №47 на ул. Мира обойдутся в 143,4 млн руб. Ремонт школы №40 на ул. Крашенинникова — в 183 млн руб. на три года. Все остальные школы города 1 сентября примут учащихся: 217 тыс. детей, включая 19 тыс. первоклассников.

Валерий Лавский