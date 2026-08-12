Молокоперерабатывающий завод за 38 млрд рублей запущен в Новосибирской области

ГК «Эконива» сообщила о запуске молокоперерабатывающего завода в поселке Маслянино Новосибирской области. Строительство предприятия началось в 2018 году, инвестиции в проект составили 38 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Новая производственная площадка рассчитана на переработку 1,15 тыс. т сырого молока в сутки. Завод также будет выпускать до 35,7 тыс. т самопрессующихся, полутвердых и твердых сыров в год. Технологическая инфраструктура комплекса дополнена линией для сушки и деминерализации молочной сыворотки — побочного продукта сыроделия. К 2029 году завод будет ежегодно производить 16 тыс. т такой сыворотки, которая используется в качестве основного компонента для детских смесей и спортивного питания. Продукт уже заявлен на экспорт в Китай, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

Молоко на переработку планируется поставлять напрямую с соседних собственных ферм ГК.

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Среднее поголовье молочного крупного рогатого скота насчитывает 251 тыс. голов, земельный банк в 13 регионах составляет 648 тыс. га. В прошлом году компания произвела 1,5 млн т молока. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Новосибирскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую и др. области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане.

Лолита Белова