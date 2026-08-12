Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав новороссийцев после атаки БПЛА
Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в Новороссийске в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям»,— говорится в сообщении.
Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края.
Отражение атаки беспилотников на город велось с 21:50 11 августа. В течение почти восьми часов силы ПВО отражали налет БПЛА.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.