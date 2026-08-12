Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав новороссийцев после атаки БПЛА

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в Новороссийске в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям»,— говорится в сообщении.

Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края.

Отражение атаки беспилотников на город велось с 21:50 11 августа. В течение почти восьми часов силы ПВО отражали налет БПЛА.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Наталья Решетняк