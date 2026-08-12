Из-за грязной воды в доме в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело из-за грязной воды в одном из домов Нижнего Тагила. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе следствия, сообщил информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно данным из соцсетей, в многоквартирном доме на улице Победы долгое время в квартиры поступает вода с примесями, что делает ее непригодной для потребления и использования в быту. «В результате граждане испытывают значительные неудобства. Однако, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг, мер к разрешению ситуации не принимается»,— говорится в сообщении.

Руководитель регионального ведомства Богдан Францишко представит Александру Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации права граждан на качественное водоснабжение.

Ирина Пичурина