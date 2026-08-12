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Более 5,6 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 20 населенных пунктах трех районов Дагестана. Без света остались 5,6 тыс. человек и 18 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Отключения затронули села Чарадинского, Кайтагского и Дахадаевского районов. Причины энергоаварий в сообщении МЧС не уточняются.

Для проведения аварийно-восстановительных работ 12 августа планируется привлечь три бригады энергетиков. В них войдут 15 человек, работы будут проводить с использованием трех единиц техники.

Валерий Климов

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