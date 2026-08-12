Нападающий Евгений Кузнецов присоединился к новосибирской команде в Минске

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года и чемпион мира 2012 и 2014 годов Евгений Кузнецов присоединился к новосибирской «Сибири» в Минске. Видео с 34-летним нападающим на тренировке выложено в аккаунте «Сибири» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кузнецов (второй справа)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Евгений Кузнецов (второй справа)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Контракт с игроком был подписан на один сезон. До этого Евгений Кузнецов выступал за уфимский «Салават Юлаев», в составе которого в регулярном первенстве КХЛ набрал 18 очков за 19 матчей.

В столице Белоруссии «Сибирь» сыграет в предсезонном Кубке Минска. Турнир стартует 13 августа. В нем, помимо местного «Динамо» и «Сибири», выступят владивостокский «Адмирал» и «Шанхайские Драконы».

Валерий Лавский