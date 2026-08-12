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Транспорт временно не ходит в Восточный район Новороссийска из-за обломков БПЛА

Движение общественного транспорта в сторону Восточного внутригородского района временно приостановлено из-за обломков БПЛА на проезжей части, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По последним данным оперативных служб, в результате ночной атаки БПЛА на город повреждены шесть жилых домов, а также коммерческий объект и строительная площадка. Информация о пострадавших уточняется.

Наталья Решетняк

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