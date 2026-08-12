В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На территории Краснодарского края действует режим ракетной опасности. Соответствующее предупреждение в понедельник распространило Главное управление МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве подчеркивают, что в настоящий момент существует прямая угроза падения ракет. Гражданам настоятельно рекомендовано незамедлительно принять меры для сохранения жизни и здоровья.

Если вы находитесь в здании: немедленно отойдите от окон. Спуститесь на нижние этажи или укройтесь в защищенных помещениях — подвалах, цокольных этажах или заглубленных паркингах.

Если вы на улице, в качестве укрытия используйте ближайшее заглубленное помещение. При его отсутствии лягте на землю и закройте голову руками, используя естественные складки местности (овраги, канавы, насыпи).

Если вы в транспорте, остановитесь, покиньте салон автомобиля или общественного транспорта и проследуйте в ближайшее укрытие или в ближайшем овраге.

Наталья Решетняк