Движение по Крымскому мосту вновь перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что движение по мосту уже приостанавливали сегодня ночью. Проезд был закрыт с 22:05 мск 11 августа до 3:13 мск 12 августа. За время ночного перекрытия перед пунктами досмотра скопилось около 700 автомобилей: 400 со стороны Тамани и 300 со стороны Керчи.

UPD: в 5:12 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Наталья Решетняк