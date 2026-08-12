В Приморском районе Новороссийска на базе школы №34 развернут ПВР

Для жителей Приморского района организован пункт временного размещения (ПВР) на базе школы №34. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кавченко.

Пункт развернут по адресу: улица Видова, 155. В случае необходимости жители района могут обратиться в ПВР для получения помощи и укрытия.

Еще один пункт временного размещения (ПВР) для жителей, чьи домовладения пострадали в результате атаки БПЛА организован на базе общеобразовательной школы №32, расположенной по адресу: улица Первомайская, дом 7А. В

Наталья Решетняк