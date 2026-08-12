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Работа общественного транспорта приостановлена в Новороссийске

В Новороссийске до отмены сигнала опасности атаки БПЛА остановлена работа общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Макс-канале. Движение возобновится после того, как ситуация будет признана безопасной.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно», — написал Андрей Кравченко.

В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов уже более пяти часов.

UPD: движение общественного транспорта возобновлено в 6:06

Наталья Решетняк

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