Пункт временного размещения развернули в Восточном районе Новороссийска

В Восточном районе Новороссийска начал работу пункт временного размещения (ПВР) для жителей, чьи домовладения пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом в своем официальном Макс-канале сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

По словам мэра, пункт организован на базе общеобразовательной школы №32, расположенной по адресу: улица Первомайская, дом 7А. В

«Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием», — написал Андрей Кравченко.

В Новороссийске более пяти часов отражают массированную атаку БПЛА. По оперативной информации, в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили шесть жилых домов, одно коммерческое строение, а также территория строительной площадки. Предварительно, есть пострадавшие, их число не уточняется.

Наталья Решетняк