В Анапе включена сирена, объявлена опасность атаки БПЛА
Система оповещения населения запущена в Анапе, в городе сохраняется угроза беспилотной атаки. Об этом сообщает мэрия курорта в соцсетях.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Внимание! В городе-курорте включена сирена. Сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Просим жителей и гостей Анапы сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб», — говорится в заявлении мэрии.
В администрации подчеркивают, что категорически запрещается снимать на фото- и видеотехнику работу средств противовоздушной обороны, фиксировать моменты отражения атаки, а также публиковать кадры в социальных сетях и мессенджерах.