Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе включена сирена, объявлена опасность атаки БПЛА

Система оповещения населения запущена в Анапе, в городе сохраняется угроза беспилотной атаки. Об этом сообщает мэрия курорта в соцсетях.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! В городе-курорте включена сирена. Сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Просим жителей и гостей Анапы сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб», — говорится в заявлении мэрии.

В администрации подчеркивают, что категорически запрещается снимать на фото- и видеотехнику работу средств противовоздушной обороны, фиксировать моменты отражения атаки, а также публиковать кадры в социальных сетях и мессенджерах.

Наталья Решетняк

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд