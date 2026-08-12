В Анапе включена сирена, объявлена опасность атаки БПЛА

Система оповещения населения запущена в Анапе, в городе сохраняется угроза беспилотной атаки. Об этом сообщает мэрия курорта в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! В городе-курорте включена сирена. Сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Просим жителей и гостей Анапы сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб», — говорится в заявлении мэрии.

В администрации подчеркивают, что категорически запрещается снимать на фото- и видеотехнику работу средств противовоздушной обороны, фиксировать моменты отражения атаки, а также публиковать кадры в социальных сетях и мессенджерах.

Наталья Решетняк