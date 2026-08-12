Свыше 30 БПЛА сбито при атаке на Севастополь

Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше 30 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

Наибольшая активность работы ПВО сейчас фиксируется в Балаклавском районе. Жителей призывают соблюдать меры безопасности: отойти от окон и спуститься в помещения, защищенные правилом «двух стен» (ванные комнаты, коридоры или прихожие).

По данным спасательная служба Севастополя к этому часу, в Балаклаве повреждения (разбитые стекла) зафиксированы в трех многоквартирных домах и пяти частных домовладениях. В несколько районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.

Наталья Решетняк