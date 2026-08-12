В Новороссийске отбивают атаку безэкипажных катеров

В акватории Новороссийска ведется отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщил мэр Андрей Кравченко.

Он напомнил о запрете съемки и публикации фото- и видеоматериалов с места отражения атаки и работы спецслужб.

В центре города временно ограничено движение: перекрыт участок набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской.

Также в городе идет отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. По оперативной информации, в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили шесть жилых домов, одно коммерческое строение, а также территория строительной площадки. Предварительно, есть пострадавшие.

UPD: в 5:20 сигнал «Атака БЭК» отменен

Наталья Решетняк