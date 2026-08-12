В Новороссийске объявлена угроза ракетной атаки
Власти Новороссийска объявили угрозу ракетной атаки на территории города. Соответствующее предупреждение распространил в соцсетях глава города Андрей Кравченко.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Жителям и гостям города-героя рекомендуется при включении сирен незамедлительно проследовать в укрытия.
«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)»,— говорится в сообщении.
Отдельно подчеркивается, что гражданам, застигнутым опасностью на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями.
Параллельно в городе отражают атаку БПЛА.
UPD: в 00:20 в городе отменили сигнал «Ракетная опасность»