В Новороссийске объявлена угроза ракетной атаки

Власти Новороссийска объявили угрозу ракетной атаки на территории города. Соответствующее предупреждение распространил в соцсетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителям и гостям города-героя рекомендуется при включении сирен незамедлительно проследовать в укрытия.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)»,— говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что гражданам, застигнутым опасностью на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями.

Параллельно в городе отражают атаку БПЛА.

UPD: в 00:20 в городе отменили сигнал «Ракетная опасность»

Наталья Решетняк