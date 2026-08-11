Житель Самарской области осужден за взлом системы связи ресторана в Калуге

В Кинель Черкасском районе Самарской области вынесен приговор 25 летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Суд назначил фигуранту наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2025 года злоумышленник реализовал многоступенчатую схему обмана. Сначала он позвонил в калужский ресторан под видом представителя оператора связи и под предлогом подключения к Wi Fi выманил у сотрудника код из СМС сообщения. Этот код позволил ему получить доступ к личному кабинету телефонного номера заведения: фигурант изучил детализацию звонков и настроил переадресацию всех входящих вызовов на свой телефон.

После этого обвиняемый связался с клиенткой ресторана, представился его директором и убедил потерпевшую внести предоплату в размере 12 тысяч рублей за бронирование столика и предварительный заказ блюд. Полученные деньги он похитил.

После обращения потерпевшей в правоохранительные органы подозреваемого установили и задержали. На этапе следствия мужчина признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Георгий Портнов