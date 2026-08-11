В Новороссийске отражают атаку БПЛА

В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе включены сирены, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Макс-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Андрей Кравченко призвал жителей не подходить к окнам и соблюдать меры безопасности. Он также попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Администрация публикует актуальную информацию на своем сайте и в соцсетях, а также в эфире местного радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканала «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка).

Власти напоминают о запрете съемки: жителей просят не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО, спецслужб и моменты отражения атаки, а также не выкладывать эти кадры в интернет.

Наталья Решетняк