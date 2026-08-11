В Геленджике объявили ракетную опасность и угрозу атаки морских дронов

В Геленджике бъявлена ракетная опасность и угроза атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выход в море полностью закрыт. Жителей и туристов призвали срочно покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях без окон или в цокольных этажах, не подходить к окнам и не использовать автомобили как укрытие.

В городе работает сирена. Граждан просят сохранять спокойствие, не паниковать и оставаться в укрытиях до отмены угрозы. Съемка и публикация кадров работы ПВО, БПЛА и спецслужб запрещены. Телефон экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк