В Геленджике объявили ракетную опасность и угрозу атаки морских дронов
В Геленджике бъявлена ракетная опасность и угроза атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Выход в море полностью закрыт. Жителей и туристов призвали срочно покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях без окон или в цокольных этажах, не подходить к окнам и не использовать автомобили как укрытие.
В городе работает сирена. Граждан просят сохранять спокойствие, не паниковать и оставаться в укрытиях до отмены угрозы. Съемка и публикация кадров работы ПВО, БПЛА и спецслужб запрещены. Телефон экстренных служб — 112.