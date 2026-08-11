В Кольцово задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в краже сумки с деньгами

Транспортные полицейские аэропорта Кольцово задержали 43-летнего жителя Оренбурга (Оренбургская область), подозреваемого в хищении портмоне с документами и наличными в сумме 25 тыс. руб. К моменту задержания мужчина потратил почти все деньги. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Фото: Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу

По данным ведомства, утром 7 августа в транспортную полицию обратился 51-летний житель Ревды с просьбой помочь найти утраченные им вещи. Мужчина рассказал, что в последний раз видел сумку во время досмотра в терминале А аэропорта, а пропажу обнаружил уже при регистрации на рейс.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что сумку с пола поднял один из посетителей аэропорта. Подозреваемого задержали около 17:00 в жилом секторе неподалеку от Кольцово.

Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что собирался вечером улететь в Москву. На входной группе аэропорта он нашел сумку. После этого подозреваемый вышел из аэропорта и в безлюдном месте проверил ее содержимое. Паспорт и сумку, по его словам, он выбросил в лесу возле грузового терминала. Почти все деньги, за исключением 1 тыс. руб., к моменту задержания мужчина успел потратить. На что именно он потратил средства, предстоит установить следствию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Расследование продолжается, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Полина Бабинцева