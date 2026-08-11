Бывший топ-менеджер «Корпорации СТС» Медведев стал замгендиректора ЮРЭСК

Бывший руководитель АО «ЮТЭК-Региональные сети», ранее входившего в «Корпорацию СТС», Максим Медведев назначен заместителем генерального директора Югорской региональной электросетевой компании (ЮРЭСК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Медведев

Фото: Стройкомплекс Югры Максим Медведев

Фото: Стройкомплекс Югры

В новой должности господин Медведев будет курировать правовые и корпоративные вопросы, управление персоналом, а также имущественные и земельные отношения.

АО «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК) работает в ХМАО-Югре с 2012 года. Компания управляет электросетевыми активами, принадлежащими округу и муниципалитетам, и оказывает услуги по передаче электроэнергии. Клиентами компании являются более 100 тыс. физических и юридических лиц. Акционерами ЮРЭСК выступают АО «Югра-Актив» и ХМАО-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом округа.

Максим Медведев около 15 лет возглавлял «ЮТЭК-Региональные сети». «Заслуги нового руководителя отмечены на федеральном и окружном уровнях: он награжден грамотами Минэнерго России, дум Югры и Тюменской области, а также знаком "За заслуги перед городом Ханты-Мансийском"»,— отметили в пресс-службе компании.

В конце марта АО «ЮТЭК региональные сети» (ЮТЭК-РС) возглавил Владимир Конишевский. Смена руководства произошла после перехода профильных энергоактивов «Корпорации СТС» под контроль государства.

Полина Бабинцева