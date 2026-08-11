Главные новости за 11 августа. Ростов-на-Дону и область

На обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области до 2030 года направят 169 млн руб. Ключевой ориентир программы — довести долю жителей региона, обеспеченных качественными ЖКУ, до 60%.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону начался отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство.

По итогам 2025 года предприятия промышленного туризма в Ростовской области посетили 24,6 тыс. человек.

Группа компаний «Дамате» намерена модернизировать производство по убою и переработке индейки в Ростовской на базе предприятия «Индюшкин двор». Заявленный объем инвестиций в проект составляет 1 млрд руб. Решение обусловлено ростом спроса на продукцию.

Для жителей Ростовской области и других регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, наряду с предусмотренными законом кредитными и ипотечными каникулами, с 1 сентября 2026 года станут доступными льготные кредиты на восстановление жилья до 300 тыс. руб.

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при осуществлении пассажирских перевозок. В одном из автобусных парков проверены 35 городских автобусов.