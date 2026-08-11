Главные новости за 11 августа. Кавказ

В 2026 году на поддержку фермерских хозяйств Ставропольского края предусмотрено более 265 млн руб. На развитие крестьянско-фермерских хозяйств предоставят 17 грантов на сумму почти 160 млн руб., 16 субсидий на возмещение затрат — 80 млн руб., шесть грантов «Агромотиватор» — 26,5 млн руб.

На электронной торговой площадке открыт прием заявок на участие в торгах по продаже дебиторской задолженности должника ООО АК «Ставрополь Авто». Информация размещена в ЕФРСБ в рамках дела о банкротстве, рассматриваемого Арбитражным судом Ставропольского края. Торги проходят в форме публичного предложения. Начальная цена лота №1 составляет 424,6 млн руб.

Перевозчики Ставрополя заявили о необходимости пересмотра тарифа на проезд в автобусах малого класса, который не менялся шесть лет.

Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом.

Для оперативного мониторинга обстановки на топливном рынке Ставропольского края планируется использовать обратную связь от жителей: люди смогут сообщать, где наблюдаются очереди на заправках, а где проблем с доступностью топлива нет.

Пятерых жителей Дагестана обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконных приобретении, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, они причастны к стрельбе в школе и больнице.