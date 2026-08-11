Бастрыкину доложат о екатеринбуржце, который угрожал прохожим пистолетом

Председателю СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о екатеринбуржце, который угрожал пистолетом случайным прохожим и стрелял в воздух, а также пытался проникнуть в местную гостиницу, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным портала Е1.ru, инцидент произошел вечером 10 августа в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Пьяный мужчина пытался попасть в гостиницу, расположенную в многоквартирном доме, а затем — в один из подъездов. Во дворе он угрожал жильцу оружием, после чего как минимум один раз выстрелил в воздух. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Предмет, похожий на оружие, изъяли и направили на экспертизу.

В СКР по данному факту возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Франциско представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева