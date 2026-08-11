Главные новости за 11 августа. Сочи

В Сочи 11 августа работают 52 автозаправочные станции. Автомобильный бензин и дизельное топливо доступны на большинстве действующих АЗС, при этом на отдельных станциях сохраняются ограничения по способу реализации и объему отпуска.

С 12 августа в горах Сочи туристам станут доступны три новых маршрута экстремальной сложности. Экотропы откроют на курорте Красная Поляна. Новые направления получили названия «Озеро Айсберг», «Перевал Аибга» и «Перевал Седой».

В Сочи продолжаются рейды по пресечению нарушений на пляжных территориях. Особое внимание уделяется запрету купания в необорудованных местах.

В Сочи на ряде автозаправочных станций ограничили продажу бензина физическим лицам из-за логистических нарушений при поставках топлива. Ограничения были введены на фоне ажиотажного спроса. При этом юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам.

Российские войска за сутки уничтожили украинский патрульный катер в акватории Черного моря. Также были поражены логистические центры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.