На Дону выплаты маткапитала на улучшения жилищных условий выросли на 2%

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области на выплаты материнского капитала для улучшения жилищных условий направлено 5,8 млрд руб., что на 26% больше показателя первого полугодия 2025 года (4,6 млрд руб.). Число семей, выбравших эту помощь, увеличилось с 6,7 до 8,1 тыс. Об этом сообщил «Домостройдон.рф» со ссылкой на данные пресс-службы отделения Социального фонда России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При этом структура использования средств демонстрирует выраженную специфику. Значительная часть семей (6,5 тыс.) направила маткапитал на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств — например, в рамках ипотечного кредитования или оформления займа. Объем средств по этой категории составил 4,7 млрд руб., что на 30,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (5 тыс. семей, 3,4 млрд руб.).

В то же время наблюдается снижение спроса на использование маткапитала для улучшения жилищных условий без привлечения заемных средств. В первом полугодии 2026 года такой вариант выбрали 1,5 тыс. семей, направив на эти цели 1,1 млрд руб. Это на 9,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, когда данной мерой поддержки воспользовались более 1,7 тыс. семей, а сумма расходов составила 1,2 млрд руб.

В целом по региону в первом полугодии материнским капиталом воспользовались более 2 тыс. семей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года (22,6 тыс. семей). Общий объем выделенных средств достиг 6,9 млрд руб. против 5,6 млрд руб. годом ранее.

Еще одна тенденция — сокращение числа обращений за единовременной выплатой остатков маткапитала. По информации СФР, в 2026 году за этой мерой поддержки обратилось почти вдвое меньше семей по сравнению с 2025 годом.

Наталья Белоштейн