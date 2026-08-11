Ростовские власти проиграли суд по аренде земли под точками «Золотого колоса»

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение в пользу наследника сети кондитерских «Золотой колос» Рамазана Абачараева. Теперь управление торговли Ростова-на-Дону обязано перезаключить с ним договоры на размещение 15 нестационарных торговых объектов. Информация об этом содержатся в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спор возник после смерти владелицы кондитерской Нелли Абачараевой в декабре 2025 года. Администрация города сочла, что действующие договоры аренды земельных участков под торговыми точками утрачивают силу автоматически и не могут быть переоформлены на наследника в порядке универсального правопреемства. Рамазан Абачараев оспорил эту позицию, обратившись с иском к управлению торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону.

Суд признал решение управления незаконным и обязал ведомство направить предпринимателю соглашения о внесении изменений в договоры — в части замены стороны на ИП Абачараева. Кроме того, управление должно компенсировать истцу судебные расходы в 40 тыс. руб.

Наталья Белоштейн