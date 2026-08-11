В Ростове начались работы на стартовом участке магистрали «Орбитальная-2»

В Ростове-на-Дону дан старт подготовительным мероприятиям на первом километровом отрезке будущей магистрали «Орбитальная-2». Рабочие приступили к снятию плодородного слоя грунта и формируют систему временного водоотвода и выполняют рытье кюветов. Об этом сообщает пресс-служба подрядчика АО «Донаэродорстрой» (ДАДС).

На данный момент на объекте задействовано 11 единиц специализированной техники. Работы организованы в одну смену, однако в ближайшей перспективе подрядчик намерен перейти на круглосуточный режим, чтобы обеспечить выполнение графика.

Согласно контракту с министерством транспорта Ростовской области, строительство магистрали с полной инженерной инфраструктурой должно быть завершено до 4 декабря 2027 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», контракт на прокладку первого отрезка новой магистрали «Орбитальная-2» стоимостью более 3,5 млн руб. с АО «Донаэродорстрой» был заключен в начале июля 2026 года.

Согласно договору, речь идет о 5-километровом участке трассы от шоссе Ростов — Дебальцево до ул. Обсерваторной. Четырехполосная дорога пересечет реку Темерник — для этого возведут железобетонный мост протяженностью 40 м. В дальнейшем новая магистраль войдет в систему частичного дублирования Ростовского транспортного кольца.

Помимо дорожного полотна и мостового перехода, подрядчик обязан переустроить инженерную инфраструктуру: газопроводы, водоснабжение, канализационные сети, линии электропередачи и телекоммуникаций. В проект включено также обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, а для компенсации зеленых насаждений предусмотрена высадка деревьев.

Наталья Белоштейн