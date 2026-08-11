В Ярославской области выявили схему мошенничества по соцконтрактам

Сотрудники полиции Ярославской области пресекли деятельность группы из восьми человек, которые получали выплаты по социальным контрактам для открытия бизнеса по поддельным данным. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УМВД по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности УМВД по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности

Подозреваемые предоставляли ложную информацию о ведении предпринимательской деятельности в сферах ремонта транспорта и салонов красоты. Сумма выплаты по каждому контракту составляла 350 тыс. руб.

«Для подтверждения выполнения условий социальных контрактов оформлялись фиктивные платежные документы, использовались отредактированные фото, например, гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, якобы оборудованного под автосервис»,— рассказали в УМВД.

Следственным управлением возбуждено шесть уголовных дел по статье о мошенничестве при получении выплат. Четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 31 года заключены под стражу, одна женщина отправлена под домашний арест, троим другим избрана подписка о невыезде.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 2,1 млн рублей. Полицейские продолжают работу по установлению других фактов незаконной деятельности группы.

Антон Голицын