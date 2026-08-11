На Ставрополье меняют принцип введения режима беспилотной опасности

Власти Ставропольского края изменили подход к введению режима беспилотной опасности: в зависимости от оперативной обстановки режим может вводиться как на территории всего Ставрополья, так и в отдельных частях региона — с охватом нескольких муниципалитетов. Об этом сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

«Все вопросы по новой схеме отработали совместно с Министерством обороны РФ и другими профильными ведомствами. Мы стремимся максимально гибко реагировать на возникающие угрозы, минимизируя при этом влияние ограничительных мер на экономику и повседневную жизнь граждан»,— отметил глава региона.

Новая схема реагирования призвана повысить точность мер безопасности. По мнению господина Владимирова, такой подход позволит не приостанавливать работу предприятий и не нарушать привычный ритм жизни в тех районах, где угрозы нет.

Наталья Белоштейн