Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 12 августа

Австралийский доллар 58,1232
Английский фунт 111,3782
Белорусский рубль 27,9424
Гонконгский доллар* 10,4969
Дирхам ОАЭ 22,4300
Доллар США 82,3742
Евро 95,1834
Индийская рупия** 86,3171
Казахстанский тенге** 17,6738
Канадский доллар 59,0835
Китайский юань 12,1819
СДР 112,5998
Сингапурский доллар 64,3448
Турецкая лира* 17,2805
Украинская гривна* 18,3600
Шведская крона* 86,8026
Швейцарский франк 101,5586
Японская иена** 52,1554

*За 10. **За 100.