Черноземье 11.08.2026, 18:19 Официальные курсы валют ЦБ на 12 августа Австралийский доллар 58,1232 Английский фунт 111,3782 Белорусский рубль 27,9424 Гонконгский доллар* 10,4969 Дирхам ОАЭ 22,4300 Доллар США 82,3742 Евро 95,1834 Индийская рупия** 86,3171 Казахстанский тенге** 17,6738 Канадский доллар 59,0835 Китайский юань 12,1819 СДР 112,5998 Сингапурский доллар 64,3448 Турецкая лира* 17,2805 Украинская гривна* 18,3600 Шведская крона* 86,8026 Швейцарский франк 101,5586 Японская иена** 52,1554 *За 10. **За 100.